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В Приморье после ДТП с шестью погибшими возбудили дело

В легковом автомобиле погибли водитель и все пассажиры, кроме шестилетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту автоаварии, в которой при столкновении грузовика и легковой машины погибли шесть человек. ДТП произошло четверг в Шкотовском районе. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте регионального МВД.

"Установлено, что в результате столкновения автомобилей Toyota Wish и грузовика HOWO погибли шесть человек - 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых три женщины и двое мужчины. По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением УМВД Приморья возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний водитель грузовика не пострадал. В легковом автомобиле выжил только шестилетний ребенок, он доставлен в лечебное учреждение.

Как сообщается, санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортным средством. Назначено несколько экспертиз. Расследование продолжается.

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