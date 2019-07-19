Автомобиль загорелся после ДТП на востоке Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись на Салтыковской улице в Москве, в результате чего один из автомобилей загорелся, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло по адресу: Салтыковская улица, дом 8. Столкнулись два авто, в результате один из них загорелся. В автоаварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД ТАСС подтвердили факт инцидента. "По нашей информации в результате ЧП пострадали два человека", - отметили в Госавтоинспекции.