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Автомобиль загорелся после ДТП на востоке Москвы

По словам источника в экстренных службах, пострадали три человека

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись на Салтыковской улице в Москве, в результате чего один из автомобилей загорелся, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло по адресу: Салтыковская улица, дом 8. Столкнулись два авто, в результате один из них загорелся. В автоаварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД ТАСС подтвердили факт инцидента. "По нашей информации в результате ЧП пострадали два человека", - отметили в Госавтоинспекции.

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