Суд продлил срок ареста еще пяти фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей пяти фигурантам дела об избиении бывшего заключенного Евгения Макарова летом 2017 года в колонии №1. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей Сергею Драчеву, Алексею Микитюку, Александру Зыбину, Максиму Яблокову и Алексею Андрееву до 20 октября", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву, его бывшему заместителю Игиту Михайлову и бывшему начальнику по воспитательной части ИК-1 Ивану Калашникову до 20 октября. Кроме того, продлен срок ареста восьмерым бывшим сотрудникам ИК-1 и ИК-8 Ярославля.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 12 из них арестованы, 3 находятся под домашним арестом. В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.

Материал о пытках в колонии №1 Ярославля появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства. 23 августа 2018 года на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1, по нему также было возбуждено уголовное дело.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде.