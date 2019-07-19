Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с бензовозом в Гвардейском городском округе Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в администрации городского округа.

Факт ДТП подтвердили в областном УМВД. "Да, ДТП произошло, пока мы можем подтвердить, что столкнулись микроавтобус и бензовоз", - сказал представитель ведомства, добавив, что обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники полиции.

В администрации Гвардейского городского округа ТАСС сообщили, что в результате ДТП есть пострадавшие, не уточнив их количество. "Да, пострадавшие есть", - констатировал представитель администрации, подчеркнув, что, по имеющимся данным, никто не погиб.