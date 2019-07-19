После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

АФИНЫ, 19 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.

Землетрясение ощущалось во многих домах, в том числе и в представительстве ТАСС в Афинах. Было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры.

Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Однако сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.

Как сообщает телеканал Sky, о жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет. Сообщается только о том, что несколько человек застряли в лифтах, которые остановились из-за отсутствия тока. Пожарные, выполняющие в Греции роль спасателей, отправилась для оказания помощи этим людям. По словам ведущих телеканала, никто не может припомнить такого сильного землетрясения в Афинах с 1999 года, когда, по официальным данным, погибли 143 человека и более 2 тыс. получили ранения. Землетрясение 1999 года было самым смертоносным за полвека.

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