Суд оставил под стражей подозреваемую в вымогательстве экс-супругу Цеповяза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Ростовский областной суд отказался изменить меру пресечения Наталье Стришней - бывшей супруге осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Железнодорожного районного суда оставить без изменений", - сказал судья.

12 июля Железнодорожный районный суд после повторного рассмотрения вновь продлил Стришней арест до 23 августа, в пятницу в Ростовском областном суде рассматривалась жалоба защиты на данное решение суда первой инстанции.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Они были взяты под стражу до 23 августа по решению Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. 9 июля Ростовский областной суд после рассмотрения жалобы защиты направил дело на новое рассмотрение, тогда в отношении Стришней и ее брата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 июля.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.