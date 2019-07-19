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Таиланд выдал России мужчину, укравшего почти 6 млн рублей со счета омской компании

Его объявили в международный розыск в мае 2017 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России доставили из Таиланда обвиняемого в краже почти 6 млн рублей со счета компании в Омске. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками российского бюро Интерпола и ФСИН России из Таиланда в Российскую Федерацию доставлен Константин Долгов, обвиняемый в краже почти 6 млн рублей с одного из банковских счетов организации из Омска", - сказала собеседник агентства.

Полицией установлено, что у мужчины был доступ к одному из банковских счетов омской компании, откуда он перевел деньги на аффилированные с ним счета. Затем он обналичил деньги и покинул Россию. В мае 2017 года обвиняемого объявили в международный розыск. "В декабре 2016 года, мужчину задержала полиция Таиланда за попытку взорвать банкомат, за что в марте 2017 года суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы", - добавила Волк. Когда срок закончился, его перевели в иммиграционную тюрьму города Бангкока для депортации в РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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