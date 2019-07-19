Суд на Урале вынес приговор банде автомошенников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к реальным и условным срокам, а также обязательным работам 12 человек, которые вымогали деньги и совершали мошеннические действия в сфере автострахования. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор членам организованной группы, которые обвиняются в вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования с многомиллионным ущербом. Двенадцать человек получили от 300 часов обязательных работ до 10 лет и шести месяцев лишения свободы", - сказал он.

Горелых добавил, что группу задержали в августе 2017 года сыщики из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Расследование уголовного дела осуществляли следователи Главного следственного управления регионального полицейского главка. Среди фигурантов дела был ранее судимый Шота Катамадзе, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра. Он, по словам Горелых, объявлен в розыск, так как не явился на оглашение приговора.

"Одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий", - отметил он.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что в качестве потерпевших по данному уголовному делу проходят несколько страховых компаний, совокупный ущерб которых превышает 4,7 млн рублей. В целях будущего возможного взыскания ущерба наложен арест на имущество подсудимых на общую сумму свыше 2,9 млн рублей.