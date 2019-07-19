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Уголовные дела против астраханских чиновников
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Астраханский суд избрал меру пресечения для всех 23 фигурантов дел об аварийном жилье

Пятерых из них, в том числе и.о. министра строительства и ЖКХ области Олега Гужвинского, отправили под арест

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Суд в Астраханской области избрал меру пресечения для всех 23 фигурантов дел в сфере строительства, сообщили в пятницу ТАСС в прокуратуре региона.

"В рамках возбужденных 43 уголовных дел 23 лицам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Пять из них отстранены от должности", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что от должностей отстранены бывшие начальники отделов по работе с населением Кировского и Советского районов Астрахани, заместитель главы администрации Володарского района, бывший директор регионального фонда капитального ремонта и начальник отдела технического надзора администрации Астрахани.

В среду СК возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве. После дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, к следователям доставили 22 подозреваемых. Пятерых из них в четверг суд арестовал, в том числе и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".

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РоссияАстраханская областьУголовные дела против астраханских чиновников
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