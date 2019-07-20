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Мусоровоз сбил двух человек на пешеходном переходе в Новосибирске

Один из них погиб

ТАСС, 20 июля. Водитель грузового мусоровоза "КамАЗ" сбил утром в субботу на пешеходном переходе в Новосибирске двух девушек, одна из которых госпитализирована, другая умерла на месте от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"20 июля в 04:30 (00:30 мск) в Кировском районе водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение", - сообщил представитель ведомства.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливают полицейские.

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