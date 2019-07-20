В Приамурье в ДТП пострадали девять человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Порядка девяти человек, из которых четверо - несовершеннолетние, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Амурской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

"В 09:05 (03:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск - Новое - Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Белогорскую больницу. "Предварительно установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства автоаварии выясняются", - отмечается в сообщении.