Аэропорты Кемерова и Новосибирска не смогли принять утренние рейсы из-за непогоды

КЕМЕРОВО, 20 июля. /ТАСС/. Аэропорты им. Алексея Леонова в Кемерове и Толмачево в Новосибирске не смогли принять 14 самолетов, летевших утренними рейсами, из-за неблагоприятных метеоусловий. Воздушные суда были направлены на посадку в Барнаул и Томск, сообщили ТАСС в справочных службах сибирских аэропортов.

"В Новосибирске туман, пришли на запасной сюда, в Барнаул, 10 самолетов", - рассказали в аэропорту Барнаула.

В справочной пояснили, что посадку совершили самолеты четырех авиакомпании - S7, "Победа", UTair", "Уральские авиалинии", которые летели в Новосибирск из Москвы, Нижнего Новгорода, Якутска и Иркутска. Рейсы вылетят в Новосибирск, как только позволят метеоусловия.

В справочной аэропорта Томска ТАСС рассказали, что в город утром в субботу были перенаправлены два рейса из Новосибирска и еще два из Кемерова.

Проблемы с прибытием самолетов и задержка рейсов в аэропортах городов Сибири продолжаются в течение уже трех дней из-за густого тумана, который мешает посадке воздушных судов. В четверг утром самолеты не смогли приземлиться в Томске. В пятницу посадка девяти авиарейсов была задержана в Томске и Кемерове, из столицы Кузбасса самолеты смогли вылететь обратными рейсами с задержкой до 17 часов.