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Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка

Несовершеннолетний воспользовался машиной без спроса

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"Накануне вечером в хуторе Колободов под Волгоградом 14-летний подросток воспользовался без спроса машиной отца ВАЗ-21093. Он двигался по проселочной дороге и совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который выбежал на проезжаю часть. В результате ДТП малолетний ребенок с множественными травмами доставлен в больницу Волгограда", - рассказал Корнаухов.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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