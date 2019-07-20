СМИ: задержаны подозреваемые в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала в пятницу двух мужчин по подозрению в причастности к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне. Об этом сообщила в субботу газета El Periodico.

По ее информации, также была арестована подданная Испании, которая могла иметь отношение к случившемуся.

Стражи порядка узнали о произошедшем 16 июля, когда была обнаружена дезориентированная женщина, которая просила о помощи. После того, как ее доставили в больницу, Моссос д'Эсквадра получили уведомление о возможном изнасиловании пострадавшей.

Она пояснила, что точно не помнит, как именно оказалась в том месте, где все произошло. Потерпевшая рассказала, что заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что оказалась на пустыре, где произошло изнасилование и где ее удерживали.

Благодаря расследованию местной полиции были установлены личности подозреваемых в причастности к преступлению. Задержанными мужчинами являются граждане Румынии. Стражи порядка ведут поиск третьего подозреваемого.

В Моссос д'Эсквадра корреспонденту ТАСС подтвердили, что ведется расследование случившегося, однако не стали уточнять национальность пострадавшей женщины.