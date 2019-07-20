В Николаеве неизвестные напали на кандидата в депутаты Рады

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали на кандидата в депутаты в городе Николаев на Украине, по данному факту открыто уголовное дело. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского района 20 июля ночью около 02:40. Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что, по словам пострадавшего, угроз со стороны нападавших не было, сразу после нападения злоумышленники исчезли в неизвестном направлении. Полиция по данному факту открыла уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.