Несколько человек пострадали от распыления слезоточивого газа в лондонском метро

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в субботу в Лондоне в результате действий двух человек, которые распылили слезоточивый газ в вагоне поезда столичного метрополитена. Об этом сообщила на своем сайте британская полиция на транспорте.

"Газ был распылен в вагоне поезда на станции Oxford Circus. Об инциденте было доложено в 9:13 [11:13 мск]. Парамедики оказали помощь нескольким людям, пострадавшим от кашля и от проблем с дыханием", - сказано в этом сообщении.

По информации властей, выявленные у пострадавших симптомы "заставляют предполагать, что это был слезоточивый газ".

Транспортная полиция уже опубликовала на своем сайте и в Twitter заснятые камерами видеонаблюдения изображения двух молодых мужчин, которые, вероятно, и распылили газ в вагоне поезда лондонской подземки. Стражи порядка при этом обратились с просьбой к общественности сообщить полиции любую имеющуюся у них информацию о предполагаемых правонарушителях.