Несколько человек пострадали от распыления слезоточивого газа в лондонском метро

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в субботу в Лондоне в результате действий двух человек, которые распылили слезоточивый газ в вагоне поезда столичного метрополитена. Об этом сообщила на своем сайте британская полиция на транспорте.
"Газ был распылен в вагоне поезда на станции Oxford Circus. Об инциденте было доложено в 9:13 [11:13 мск]. Парамедики оказали помощь нескольким людям, пострадавшим от кашля и от проблем с дыханием", - сказано в этом сообщении.
По информации властей, выявленные у пострадавших симптомы "заставляют предполагать, что это был слезоточивый газ".
Транспортная полиция уже опубликовала на своем сайте и в Twitter заснятые камерами видеонаблюдения изображения двух молодых мужчин, которые, вероятно, и распылили газ в вагоне поезда лондонской подземки. Стражи порядка при этом обратились с просьбой к общественности сообщить полиции любую имеющуюся у них информацию о предполагаемых правонарушителях.
Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.— BTP London (@BTPLondon) 20 июля 2019 г.
Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.
More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl