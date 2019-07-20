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Лайнер SSJ-100 c треснувшим слоем лобового стекла сел во Владивостоке

Никто не пострадал

ТАСС, 20 июля. Верхний слой лобового стекла треснул во время полета у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", который следовал из Южной Кореи. Лайнер благополучно приземлился во Владивостоке, никто не пострадал, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе авиакомпании.

"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа", - уточнили в пресс-службе.

Самолет выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян (расположен в восточной части провинции Канвондо).

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