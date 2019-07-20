Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля, отмечая победу сборной

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Статуя лидера французского движения Сопротивления и первого президента Пятой республики Шарля де Голля на одноименной площади в центре нормандской коммуны Эврё на севере Франции была повалена на землю во время массовых гуляний болельщиков сборной Алжира в ночь на субботу. Об этом сообщает в субботу радио France Bleu.

Спустя считанные минуты после финального свистка в решающем матче Кубка африканских наций по футболу сотни болельщиков одержавшей победу алжирской сборной вышли на площадь де Голля, причем не только пешком, но и на мотоциклах, устроив, по выражению СМИ, настоящее родео. Несмотря на присутствие отрядов полиции, фанаты смогли повалить статую великого французского деятеля, которая стояла на пешеходной дорожке в центре, оторвав часть бронзовых ботинок. Радио отмечает, что монумент был установлен и торжественно открыт совсем недавно - 18 июля.

"Как и все жители, я крайне шокирован, - заявил мэр города Ги Лефран. - Помимо того, что они повалили статую, у этого есть и символический подтекст. Именно генерал [де Голль] провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают историю". Лефран пообещал, что администрация города обратится в прокуратуру и подтвердил, что записи с камер наблюдения на площади будут предоставлены следователям.

Сборная Алжира обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций. Ранее футболисты из Алжира добивались подобного результата в 1990 году.

Французская полиция задержала 198 человек в нескольких городах страны на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира, 177 из них были оставлены под стражей, остальных отпустили через несколько часов. При этом только в Париже число задержанных составило 102 человека, из них 86 остались под стражей.