СМИ: более 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнений

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 62 человека погибли в северо-восточном индийском штате Ассам, охваченном мощным наводнением, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, только за последние 24 часа погибли не менее 12 человек.

Наводнение в Ассаме началось из-за мощных муссонных ливней в первых числах июля, в момент пика паводка в зоне затопления находились более 6 млн человек. В настоящее время вода стала спадать, однако в охваченных паводками районах по-прежнему находятся 4,4 млн человек в 24 из 33 округов штата. Порядка 130 тыс. человек нашли убежище в лагерях временного размещения, водой залито более 150 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

В национальном парке Казиранга, внесенном в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, при наводнении погибло около 130 охраняемых животных, в их числе олени, слоны, а также 10 индийских однорогих носорогов, почти вся сохранившаяся популяция которых обитает в этом парке.