В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

ТАСС, 22 июля. Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В Сосногорском районе на ж/д станции Керки произошел сход ж/д вагонов с углем. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, имеется задержка в движении пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

По информации Северной железной дороги, с рельсов сошли 23 вагона, поврежден путь. Движение в районе станции Керки приостановлено. На один час задерживается пассажирский поезд Москва - Воркута.

К месту инцидента направлены восстановительные поезда со станций Сосногорск и Печора. Причины происшествия выясняются.