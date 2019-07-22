В ДТП на Кубани погибли четыре человека

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края утром в понедельник, еще четверо, среди которых двое детей, госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

ДТП произошло около 05:50 на 1433-м км автодороги М-4 "Дон". "По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь в сторону Краснодара, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. Также с места аварии в лечебное учреждение доставлены четыре пассажира Daewoo, среди которых 10-летняя девочка и четырехлетний мальчик", - говорится в сообщении.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.