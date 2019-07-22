В центре Москвы неизвестные похитили у мужчины около €150 тыс.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, скрывшихся на автомобиле после кражи крупной суммы денег у мужчины на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в районе Проспекта Мира, 42 неизвестные похитили сумку с денежными средствами у мужчины. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства, добавив, что в городе объявлен план "Перехват" для розыска неизвестных.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в сумке находилось около €150 тыс., а потерпевший мужчина выходил из банка.