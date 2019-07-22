Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре. Причиной его смерти стала массивная потеря крови, говорится в распространенном в понедельник сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"21 июля в квартире дома по улице Ленина в Сыктывкаре родственниками обнаружено тело депутата Государственного Совета Республики Коми Алексея Чупрова. В ходе проверочных мероприятий получены данные о том, что смерть мужчины не носит криминального характера", - говорится в сообщении управления.

37-летний Алексей Чупров, уроженец поселка Щельяюр Ижемского района, был избран в региональный парламент на довыборах 9 сентября 2018 года по Ираельскому одномандатному избирательному округу №10. Он возглавлял совет регионального общественного движение "Землячество коми-ижемцев Изьватас" и занимал должность заведующего филиалом Центра народной культуры коми-ижемцев в Сыктывкаре.