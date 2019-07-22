Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник до 12 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 11 фигурантов дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мера пресечения продлена всем фигурантам на срок до 12 ноября", - сказал собеседник агентства.

Защитники обвиняемых выступили против удовлетворения ходатайства следствия о продлении фигурантам сроков содержания под стражей. На выездном заседании в понедельник также были допрошены двое обвиняемых - Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов. Свою вину они не признали.

На предыдущем заседании суд огласил результаты взрывотехнической экспертизы, в рамках которой специалисты сравнивали изъятую с места теракта взрывчатку со взрывчатыми веществами из квартиры на Товарищеском проспекте, где проживали восемь фигурантов, и следами СВУ из квартиры террориста-смертника Акбаржона Джалилова на Гражданском проспекте. Эксперты пришли к выводу, что все они были изготовлены одинаковым способом.

Об уголовном деле

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Обвиняемым по делу о взрыве вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Свою вину подсудимые еще в рамках досудебного расследования не признали. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в апреле текущего года. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.