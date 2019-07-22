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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Чтобы достать пассажирку легкового автомобиля, пришлось разрезать машину

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе М5 в Башкирии, пострадали 4 человека, сообщает в понедельник пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

"Поступила информация о ДТП на трассе М5 с участием легковой машины, микроавтобуса и фуры. По предварительной информации, в ДТП пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

Пассажирка легкового автомобиля получила серьезную травму, спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать ее, добавили в пресс-службе.

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