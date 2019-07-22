Верховный суд России рассмотрит жалобу украинца Гриба, осужденного за призывы к терроризму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Верховный суд России вот вторник рассмотрит жалобу на приговор украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года и содержался в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область. На момент совершения преступления он являлся членом запрещенной в России экстремистской организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО). Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму и склонению к теракту в Сочи.

Судом установлено, что с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из сочинских старшеклассниц привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а затем покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.