Суд рассмотрит жалобу на арест экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.

"Апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск", - сказала представитель суда.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ уголовного дела был задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Лефортовский суд арестовал его на два месяца. Он содержится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются.

12 июля источник ТАСС сообщил, что он уволен с должности помощника полномочного представителя президента РФ.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе. По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.