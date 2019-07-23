Белград обвинил полицию Косова в избиении и задержании 70-летнего косовского серба

БЕЛГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Полиция самопровозглашенного Косова избила и задержала на пограничном переходе Кончуль 70-летнего Воислава Тодоровича. Как сообщила в понедельник вечером Канцелярия по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии, мужчина заступился за свою супругу, которой грубили полицейские.

"Издевательства и избиение человека в возрасте 70 лет еще раз доказывают, что целью Приштины является этническая чистка автономного края. Резко осуждаем нецивилизованное и дикое поведение и призываем представителей международного сообщества в крае реагировать", - заявил глава канцелярии Марко Джурич.

Семья Тодорович постоянно живет в сербском анклаве Гниляне.

За последние три дня это уже второй арест косовского серба.

В Косове в последнее время были зафиксированы десятки актов агрессии в отношении сербского населения, в том числе нападения на дома и медпункты, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.