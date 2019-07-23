Летевший в Москву самолет AzurAir вернулся в Анталью

АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пассажирам будет предоставлен новый борт.

"Самолет этой авиакомпании действительно был вынужден развернуться по технической причине, сейчас он уже приземлился в аэропорту Антальи. Пассажирам вскоре будет предоставлен новый самолет для отправления в Москву", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Собеседник при этом отказался уточнить, о какой конкретно технической причине идет речь, а также точное время подачи нового лайнера пассажирам.