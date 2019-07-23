Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Как отмечается в сообщении ведомства, по факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). "Таксист задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.

В управлении ГИБДД по городу и области уточнили, что после ДТП водитель грузовика пытался скрыться с места происшествия, однако через пять минут он был задержан. "У него зафиксировано состояние алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе управления ГИБДД.