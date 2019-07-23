Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школьницу в Вольске

САРАТОВ, 23 июля. /ТАСС/. Волжский районный суд Саратова продлил на два месяца арест подростку, который напал с топором на ученицу в школе города Вольска. Подросток проведет под стражей еще два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Подростку продлен арест сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что он пробудет под стражей до 28 сентября.

По данным следствия, утром 28 мая ученик 7 класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну из которых бросил в класс, а вторую - в коридоре. Затем в коридоре он ударил по голове топором 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Нападавший был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. Девочка была доставлена в больницу.