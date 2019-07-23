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Задержанного на планерке в мэрии Читы пожарного арестовали на два месяца

Его подозревают в хищении более 1,6 млн рублей

ЧИТА, 23 июля. /ТАСС/. Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов, задержанный накануне сотрудниками ФСБ во время совещания в мэрии Читы, арестован на два месяца, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального управления СК Егор Марков.

"Ингодинский районный суд Читы сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - сказал Марков.

Пименова задержали в зале заседаний мэрии Читы перед началом совещания у и.о. руководителя администрации города Александра Сапожникова. Позже стало известно, что он подозревается в хищении более 1,6 млн рублей.

По данным следствия, в мае 2018 года подразделение Пименова заключило госконтракт на диагностику, техобслуживание и ремонт пожарной техники на 3,7 млн рублей. Отвечавший за эксплуатацию этой техники Пименов договорился с директором фирмы о хищении части этих денег. Общая сумма похищенного превысила 1,6 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении Пименова, а также директора и главного бухгалтера фирмы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В домах и кабинетах подозреваемых были проведены обыски. Расследование продолжается.

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