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Семь человек пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Пензенской области

Четверым из них потребовалась госпитализация

ПЕНЗА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобили Chevrolet и Ford столкнулись во вторник на автодороге в Пензенской области. В результате ДТП семь человек получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Lanos, а также пассажир Ford госпитализированы. Еще один пассажир Ford - мальчик 2014 года, а также юноши 1999 и 2000 годов рождения, находившиеся в Chevrolet, отпущены после оказания медпомощи", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло в 10:35 мск на 9-м километре автодороги Пенза - Шемышейка.

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