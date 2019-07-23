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Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом

Один ребенок получил травмы

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"В Дубовском районе сегодня около 19:00 (18:00 мск) на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград столкнулись рейсовый автобус Волгоград - Жирновск и кроссовер Kia Sportage. Погибли водитель и пассажирка иномарки, они были супругами, пострадал их шестилетний ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ГАИ", - сказал Корнаухов.

Он отметил, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в автобусе уточняются.

Жирновск - город в 320 км к северу от Волгограда вблизи границы с Саратовской областью.

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