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Число госпитализированных из-за кишечной инфекции детей в Хабаровске увеличилось до 24

Заболевшие играли в фонтане на городской набережной, где позднее был обнаружен норовирус

ТАСС, 24 июля. Врачи краевой клинической больницы им. профессора А. К. Пиотровича в Хабаровске, в которую ранее попали 19 детей с острой кишечной инфекцией, в среду госпитализировали еще пятерых человек. Об этом сообщили ТАСС в учреждении.

В детскую краевую клиническую больницу во вторник 23 июля обратились 37 детей разного возраста с острой кишечной инфекцией. Госпитализированы были 19, остальные получают лечение амбулаторно. Все заболевшие накануне играли в фонтане на набережной Хабаровска, где позднее был обнаружен норовирус. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю приняло решение закрыть фонтан для дезинфекции.

"Вчера поступили 19 детей с состоянием средней тяжести, сегодня за смену - еще пять детей", - сказал собеседник агентства. У всех поступивших одинаковые симптомы - рвота, слабость и боли в животе.

Фонтанный комплекс на набережной Хабаровска не имеет ограждений и бортиков. Именно поэтому дети и взрослые могут свободно пройти по нему. По всему периметру сооружения вмонтированы решетки, в которых находятся форсунки, подающие воду. В жаркую погоду объект пользуется большой популярностью у местных жителей.

В Роспотребнадзоре установили, что дети не только отдыхали у фонтана, но и купались в нем.

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