Полиция проверяет информацию о массовом отравлении бездомных собак в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Полицейские начали проверку после отравления бездомных собак в поселке Зуя Белогорского района Крыма, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.

"В органы внутренних дел поступило два заявления. Заявители просят полицию принять меры к неизвестным лицам, отравивших несколько бездомных собак недалеко от мусорных контейнеров в поселке Зуя. Эти заявления приняты и зарегистрированы, по факту отравления бездомных животных проводится проверка", - сказала Кондрашова.

На официальной странице крымского клуба любителей животных в Facebook сообщается, что в ночь на 23 июля было отравлено 11 собак. "Все собаки были стерилизованы, привиты, контактны. Столько усилий по спасению животных закончились их мучительной гибелью. По факту отравления собак написано заявление в полицию", - говорится в сообщении любителей животных Крыма.