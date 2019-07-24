Объявившего голодовку экс-чиновника Шестуна принудительно покормят в психбольнице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Врачи госпитализировали в психиатрическую больницу им. Н. А. Алексеева экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, содержащегося в СИЗО "Лефортово" по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду его супруга Юлия Шестун.

"После консилиума врачей Александру был поставлен диагноз "депрессивное состояние". В данный момент его отправили в Кащенко, где собираются принудительно кормить", - сказала она. По словам супруги, Шестун госпитализирован в психиатрическую лечебницу без его согласия. "Он держал голодовку с 14 июня", - уточнила она.

Следственный комитет РФ предъявил Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину он не признает.

Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.