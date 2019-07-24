Обыск у политика Гудкова закончен

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. Об этом ТАСС сообщила адвокат Оксана Опаренко, которая представляет интересы политика.

"Обыск у Гудкова закончен. Его вызвали на 10:00 в четверг на допрос. Он проходит по делу как свидетель", - сказала она, подчеркнув, что следователи не пустили ее на обыск, и она смогла пообщаться с подзащитным лишь после его завершения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что в четверг в СК допросят и ряд других незарегистрированных кандидатов в качестве свидетелей, среди них Юлия Галямина и Любовь Соболь.

Ранее сообщалось, что оперативники проводят серию обысков у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе у Ивана Жданова, Александра Соловьева, Гудкова.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.