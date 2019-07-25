Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковушек в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинской области выясняют причины лобового столкновения двух легковых автомобилей в Аргаяшском районе Челябинской области, в результате которого пять человек погибли и еще один получил травмы и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, столкнулись две отечественные машины - "семерка" и "одиннадцатая". Это случилось примерно в 23:55 (09:55 мск) по местному времени в среду в Аргаяшском районе. Три человека погибли в "семерке" и два - в "одиннадцатой". Один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В полиции отметили, что все погибшие и пострадавший совершеннолетние.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области, к ликвидации последствий ДТП привлекалось 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.