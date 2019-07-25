Авиарейс с Сахалина на Курилы задержан на сутки из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. Вылет самолета, следующего по направлению Южно-Сахалинск - Курильск (остров Итуруп Большой Курильской гряды), в четверг задержан более чем на сутки из-за неблагоприятных погодных условий в пункте прилета, вызванных циклоном. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Рейс на сегодня отменен из-за метеоусловий на Курилах и перенесен за 26 июля", - сообщил собеседник агентства. Самолет должен был вылететь из Южно-Сахалинска в 08:40 по местному времени (00:40 мск). Утром рейс был отложен на четыре часа, а затем перенесен на 26 июля 14:40 (06:40 мск).

В аэропорту сообщили, что пассажиры в гостинице не нуждаются. Информация об их количестве пока не предоставляется.

В среду сообщалось, что сахалинские спасатели объявили на 24 и 25 июля штормовое предупреждение на территории 12 муниципальных образований в связи с прохождением циклона. Синоптики прогнозировали очень сильный дождь: осадки от 15 до 29 мм, местами - более 30 мм. 25 июля на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Сейчас на территории Сахалинской области пасмурная дождливая погода. Температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до отметки 15 градусов тепла, ветер со скоростью до 6 м/с. В Курильске идет дождь, отмечается сильный туман, температура воздуха 17 градусов тепла, ветер со скоростью 10 м/c.