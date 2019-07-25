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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП на трассе в Воронежской области

Среди пострадавших есть дети

ТАСС, 25 июля. Столкновение двух автомобилей, Volkswagen Caddy и Toyota Camry, произошло в четверг утром на 694 км трассы М-4 Дон в Верхнемамонской районе Воронежской области. По предварительным данным, один человек погиб, восемь человек, включая троих детей, доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, в 04:20 мск на 694 км трассы М-4 Дон столкнулись Volkswagen Caddy и Toyota Camryю. В результате ДТП один человек погиб. Восемь человек доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Среди них трое детей 2003, 2007 и 2011 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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