Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП на трассе в Воронежской области

ТАСС, 25 июля. Столкновение двух автомобилей, Volkswagen Caddy и Toyota Camry, произошло в четверг утром на 694 км трассы М-4 Дон в Верхнемамонской районе Воронежской области. По предварительным данным, один человек погиб, восемь человек, включая троих детей, доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, в 04:20 мск на 694 км трассы М-4 Дон столкнулись Volkswagen Caddy и Toyota Camryю. В результате ДТП один человек погиб. Восемь человек доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Среди них трое детей 2003, 2007 и 2011 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.