Вор в законе Олег Черный задержан с сообщниками за вымогательство в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали криминального авторитета Олега Чернова по прозвищу Черный и двоих его сообщников за вымогательство в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому району задержаны 49-летний лидер уголовно-преступной среды (уголовное прозвище Олег Черный) и два участника организованной группы в возрасте 28 и 29 лет, один из которых ранее судим, подозреваемые в вымогательстве", - сказала она.

По ее словам, задержанные, угрожая физической расправой и порчей имущества, а также демонстрируя оружие неустановленного типа, систематически вымогали у двух бизнесменов, занимающихся продажей продуктов питания в районе поселка Полуденовка, деньги за оказание криминального покровительства. "Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметила Петрова.

Она добавила, что в ходе проведения обысков у задержанных обнаружены и изъяты девять мобильных телефонов, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, охотничье ружье "Беретта", нож, планшеты, сим-карты, а также пять стреляных гильз.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

"Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных", - заключила глава пресс-службы подмосковного главка МВД.