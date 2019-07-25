Главного судебного пристава Пермского края задержали за взятки на более 1 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан по обвинению в получении взяток в размере более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере")", - сообщили в СК.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.

"По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя", - сообщили в СК.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об аресте Игоря Кожевникова. Второй фигурант ранее была арестована. Уголовные дела соединены в одно производство.