Лифт с тремя пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Лифт с тремя людьми рухнул с девятого этажа дома по улице Будапештская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На место выехали оперативные службы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"По предварительной информации, с девятого этажа упал лифт, в нем находились три человека", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что пассажиры не пострадали.

"В результате ЧП никто не пострадал. Жертв нет, никто не обращался за медпомощью. Каждый лифт оборудован автоматической системой торможения, автоматика сработала", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по уточненным данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг. "Информация только сейчас [появилась]. Ситуацию нельзя назвать штатной - это, конечно, ЧП, но в городе лифты проверяются тщательно и часто", - добавил собеседник.

В новость внесены измененния (10:28 мск) - добавлена информация об отсутствии пострадавших.