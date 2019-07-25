Возле Нотр-Дама закрыли две школы из-за опасного содержания свинца

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Парижские власти закрыли две школы возле собора Парижской Богоматери из-за опасной концентрации свинца в почве около них. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя мэрии Парижа.

Как отмечается, обычно в летний период эти школы работают в режиме летних лагерей, принимая 180 детей. Однако этим летом они "были закрыты в качестве меры предосторожности".

Эксперты полагают, что концентрация свинца оказалась превышена после пожара в соборе, вспыхнувшего вечером 15 апреля. По данным региональной службы здравоохранения, воздух вокруг собора не содержит опасной концентрации свинца, однако превышающее норму содержание этого металла было обнаружено в почве возле собора, свинец также осел на стенах и подоконниках.

В настоящее время идет генеральная чистка помещений и площадок образовательных учреждений, после которой будут взяты новые пробы на свинец. Как подчеркнули в мэрии, дети не вернутся в эти школы до тех пор, пока концентрация свинца не придет в норму.