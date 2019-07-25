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СМИ: россиянка утонула на отдыхе в Черногории

Инцидент произошел на курорте вблизи городка Бечичи

БЕЛГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Гражданка России утонула на средиземноморском курорте вблизи городка Бечичи. Об этом сообщило в четверг национальное ТВ страны RTCG.

Сообщается, что 74-летняя россиянка утонула во время купания. Прибывшая в 09:30 (10:30 мск) на место происшествия скорая помощь констатировала смерть. Телевидение отмечает, что на теле погибшей не было следов насилия, и "речь идет о естественной смерти".

Полиция расследует подробности случившегося.

В консульстве России в Черногории сообщили корреспонденту ТАСС, что пока не располагают официальными данными об инциденте. "В настоящий момент официальных данных мы не получали. Это все, что мы пока можем сказать", - заявил сотрудник консульства.

В новость были внесены изменения (14:33 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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