МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга. Об этом сообщил в четверг посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных.

"Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание, и с ним смогла увидеться супруга, - рассказал посол, его слова цитирует агентство БелТА. - Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают".

Савиных отметил "быструю и искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий".

Вечером 24 июля газета Hurriyet сообщила, что совершено вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в турецкой столице. По информации издания, стрелял в дипломата отставной турецкий военный в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу. Как отмечает агентство Демирорен, нападавшим оказался сосед дипломата.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей 25 июля заявил, что не видит политической подоплеки в инциденте с белорусским дипломатом в Анкаре. По его словам, идет расследование, задействованы все соответствующие структуры.

Новость обновлена (15:30 мск) - добавлена дополнительная информация