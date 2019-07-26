СМИ: число жертв оползней на юге Китая достигло 20

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Количество погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая достигло 20. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina.

По его данным, в пятницу примерно в 08:00 по местному времени (03:00 мск) спасатели извлекли из-под завала пять тел, днем ранее - еще два.

Ранее сообщалось о 13 погибших и около 30 пропавших без вести. Первое ЧП произошло во вторник в 16:00 по местному времени (11:00 мск), второе - в тот же день в 21:20 (16:20 мск).

Работы по поиску выживших продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более $4,3 млн).