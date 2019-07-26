Паводок отрезал от внешнего мира село Новороссийка в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Паводковые воды в Амурской области отрезали от сообщения с внешним миром село Новороссийка Мазановского района, сообщила в пятницу ТАСС и. о. главы района Раиса Шафикова.

"Вода поднимается - в динамике. Она уже зашла в село Новороссийка. Село отрезано, перемыта дорога, на реке Абайканка поврежден мост - его подняло, сообщения нет вообще никакого", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время жители села собираются в школе, решается вопрос об эвакуации их вертолетом в село Новокиевский Увал.

Уровень воды продолжает подниматься и в районе села Богословка. В четверг оттуда уже эвакуировали часть жителей, однако около 100 человек отказываются покидать населенный пункт. Как пояснила Шафикова, люди не верят, что вода поднимется сильно, и боятся за имущество. Однако именно близ Богословки прогнозируется рекордный подъем уровень воды - до отметки 900-950 см, чего не фиксировалось никогда.

"Все необходимые мероприятия проводятся. Со структурами взаимодействие налажено, из Хабаровска спасатели прибыли - 75 человек", - заключила собеседница агентства.

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок уже привел к подтоплению целого ряда территорий. В интервью ТАСС глава региона Василий Орлов рассказал, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.