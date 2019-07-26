В Японии сообщили, что пожар на аниме-студии был беспрецедентным по сложности

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Глава пожарной службы Киото, где на прошлой неделе 41-летний мужчина устроил поджог анимационной студии, жертвами которого стали 34 человека, признался, что никогда не сталкивался с таким сложным пожаром. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

"Мы никогда не сталкивались со столь сложным возгоранием", - приводит агентство слова 57-летнего ветерана спасательной службы, руководившего работами на месте происшествия. По данным местного пожарного управления, в ликвидации возгорания и спасательных работах принимали участие порядка 200 человек.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июня. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. Поджигатель, который объяснил свои действия тем, что студия якобы украла у него идею некоего произведения, также получил серьезные ожоги.

Студия Kyoto Animation известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya.